La chiusura dello storico canale ha sorpreso tutti i telespettatori. Al suo posto c’è già il sostituto E’ trascorsa ormai una settimana da un grande cambiamento avvenuto nell’offerta di canali televisivi gratuiti disponibili sul digitale terrestre. Ve ne siete accorti? Alla posizione numero 37 non è più visibile Warner TV, uno dei canali storici. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Addio allo storico canale televisivo: spettatore in lacrime