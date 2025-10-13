Addio allo storico canale televisivo | spettatore in lacrime
La chiusura dello storico canale ha sorpreso tutti i telespettatori. Al suo posto c’è già il sostituto E’ trascorsa ormai una settimana da un grande cambiamento avvenuto nell’offerta di canali televisivi gratuiti disponibili sul digitale terrestre. Ve ne siete accorti? Alla posizione numero 37 non è più visibile Warner TV, uno dei canali storici. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: addio - storico
Addio a locale storico della movida della Versilia, l’Amadeus chiude i battenti
Addio a Guidi, storico imprenditore, i suoi capi venduti a Hollywood
Addio a Mirko Marzetti, volto storico della riviera
Addio a John Lodge: storico volto dei The Moody Blues È con profondo dolore che apprendiamo della scomparsa di John Lodge, storico bassista, cantante e autore dei The Moody Blues, che ci ha lasciato all’età di 82 anni. Nato il 20 luglio 1943 nei pressi di B - facebook.com Vai su Facebook
Addio a un canale storico sul digitale terrestre, ma è arrivata una novità - X Vai su X
Digitale terrestre: questo canale era a pagamento ma ora è gratuito! - La visione in chiaro può essere effettuata anche in streaming. Segnala tech.everyeye.it
Addio (o quasi) a uno storico programma di Canale 5 - Il tg satirico di Antonio Ricci cambia volto: “Striscia la Notizia” diventa settimanale e si sposta in prima serata. Secondo money.it