Addio al professor Massarini La scuola e l’amore per lo sport | Se ne va un pezzo di storia
"Se ne va un pezzo di storia". È il saluto di Macerata ad Alberto Massarini (nella foto), storico professore di educazione fisica; aveva insegnato in diverse scuole medie e superiori della città, in particolare al liceo scientifico Galileo Galilei dove era stato per molti anni. Si è spento ieri, all’età di 83 anni. Pioniere del nuoto maceratese, aveva lavorato in qualità di esperto del settore al polo natatorio seguendo l’evoluzione della struttura dall’inizio fino alla fine della gestione della Filarmonica. Poi aveva prestato servizio come educatore fisico alla palestra Madison e poi alla Supergym; era infatti anche un professionista della ginnastica a corpo libero, per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
