addio al fotografo michele nucci

È morto a Bologna, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto tre settimane fa, il fotografo Michele Nucci (foto). Aveva 61 anni e da almeno tre decenni aveva coperto le principali notizie della città. Dopo aver collaborato con numerose testate, tra cui l’Ansa, fin dall’apertura lavorava per il Corriere di Bologna. Lascia la moglie e tre figli. Nucci era conosciutissimo per l’immancabile presenza ai principali eventi, ma anche per il carattere estroverso ed esuberante. La sua passione era la musica live e lascia uno sconfinato archivio di fotografie. Proprio ieri, a Budrio, era in programma l’inaugurazione della sua mostra di foto, ’Live in Bo’, dedicata ai concerti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

