Addio al centauro morto | è rientrata nell' Aretino la salma di Alfredo Venturi

Arezzonotizie.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rientrata nell'Aretino la salma di Alfredo Venturi, il motociclista aretino di 41 anni morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a metà giornata di sabato scorso, 11 ottobre, nelle Marche, lungo l'Apecchiese, nel comune di Piobbico.Il sinistro fatale è avvenuto al curvone del Sassorotto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - centauro

Fiori bianchi sul feretro di Frasca: "Ora Eugenio è nelle mani di Dio". Strazio per l’addio al centauro

Ieri in Campania: Montecorvino Rovella in lacrime per l’addio a Tina. Nel Sannio ferito centauro 17enne

Centauro precipita in un burrone in Sardegna, addio a Aimo Saetti

Corteo di moto per l'addio al centauro morto sulla Statale - Un lungo corteo di moto, davanti alla chiesa di San Sabino di Lecce, per l'addio a Mauro Carafa, motociclista 36enne di Monteroni, morto la scorsa settimana in un drammatico incidente stradale, mentre ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Centauro Morto 232