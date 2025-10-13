Addio ad Antonio Caracciolo stimato avvocato e istruttore di moto

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Severo piange la scomparsa improvvisa dell'avvocato Antonio Caracciolo, stimato professionista e appassionato motociclista, venuto a mancare nella giornata di ieri all'età di 61 anni per una infezione polmonare. La notizia ha destato profondo cordoglio in città, ma anche tra gli appassionati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

