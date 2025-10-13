Addio a Franco Lanzarini sopravvissuto alla strage di Marzabotto

Bolognatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ero nel rifugio, che era una grotta scavata accanto a Villa Cerana a Monte Sole, con la mia mamma e tre fratelli. Avevo 7 anni e mezzo. Per tre volte sono scampato alla fucilazione”.?Con queste parole, spesso pronunciate con voce rotta dall’emozione, Franco Lanzarini ricordava l’inferno vissuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: addio - franco

Addio a Franco Tasselli, il pizzaiolo amato da tutti

Lutto nel Cilento, addio all'avvocato Franco Chirico

Addio a Franco Dall’Ara, mito del motociclismo italiano: “Una stella di assoluta grandezza”

addio franco lanzarini sopravvissutoSopravvissuto all’eccidio. Addio a Franco Lanzarini. Per tre volte scampato alla fucilazione dei nazisti - Profondo cordoglio, la sindaca Cuppi: "Le sue parole si erano fatte cosa viva". msn.com scrive

Morto Franco Lanzarini, sopravvissuto all'eccidio di Marzabotto - Una vita spesa a testimoniare, ispirò la Scuola di Pace di Montesole ... Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Franco Lanzarini Sopravvissuto