Addio a Franco Lanzarini sopravvissuto alla strage di Marzabotto

“Ero nel rifugio, che era una grotta scavata accanto a Villa Cerana a Monte Sole, con la mia mamma e tre fratelli. Avevo 7 anni e mezzo. Per tre volte sono scampato alla fucilazione”.?Con queste parole, spesso pronunciate con voce rotta dall’emozione, Franco Lanzarini ricordava l’inferno vissuto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it