Si terrà nella «sua» Civitanova Marche, in provincia di Macerata, l’ultimo addio a Cesare Paciotti, lo stilista e imprenditore morto nella serata di ieri, a 69 anni, per un malore. La scomparsa di Paciotti, il cui nome è indissolubilmente legato alla grande tradizione calzaturiera italiana, ha suscitato grande commozione nel mondo della moda e, ancor di più, nella città in cui era nato e cresciuto e da cui non si è mai voluto allontanare, anche dopo aver conquistato la fama mondiale. I funerali di Cesare Paciotti nella «sua Civitanova Marche». I funerali si terranno domani, martedì 14 ottobre, nella chiesa cittadina di San Pietro in Piazza XX Settembre, ha fatto sapere la famiglia, dalle cui parole emerge la conferma del legame viscerale che esisteva tra Paciotti e il territorio: lo stilista, si legge nel comunicato, se n’è andato «circondato dall’amore dei figli e della famiglia nella sua Civitanova Marche». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Cesare Paciotti, simbolo del Made in Italy che sa conquistare il mondo. L’ultimo saluto nella «sua» Civitanova Marche