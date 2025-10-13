Addio a Cesare Paciotti morto per un malore improvviso il re de della scarpa e fondatore dell' omonimo marchio di calzature aveva 67 anni

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paciotti aveva ereditato nel 1980 l'omonima azienda di famiglia fondata dal padre nel 1948 È morto all'età di 67 anni Cesare Paciotti, re della scarpa e fondatore dell'omonimo marchio di calzature. È stato stroncato da un malore improvviso attorno alle 19 di ieri sera nella sua casa di contra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

addio a cesare paciotti morto per un malore improvviso il re de della scarpa e fondatore dell omonimo marchio di calzature aveva 67 anni

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Cesare Paciotti, morto per un malore improvviso il re de della scarpa e fondatore dell'omonimo marchio di calzature, aveva 67 anni

In questa notizia si parla di: addio - cesare

Il Riminese dice addio allo storico colonnello d’artiglieria. "E' stato il pilastro della caserma Giulio Cesare"

Cesare Pavese, a 75 anni dalla morte. Il gigante della letteratura e quel bigliettino d’addio: “Non fate troppi pettegolezzi…”

Addio a monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino: il funerale nel Duomo

addio cesare paciotti mortoAddio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Aveva 67 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Come scrive tg24.sky.it

addio cesare paciotti mortoAddio Cesare Paciotti, le cause della morte improvvisa dello stilista - Insieme alla sorella Paola ha scritto una pagina fondamentale nella storia delle calzature Made in Italy. Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Cesare Paciotti Morto