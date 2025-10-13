Addio a Cesare Paciotti morto per un malore improvviso il re de della scarpa e fondatore dell' omonimo marchio di calzature aveva 67 anni
Paciotti aveva ereditato nel 1980 l'omonima azienda di famiglia fondata dal padre nel 1948 È morto all'età di 67 anni Cesare Paciotti, re della scarpa e fondatore dell'omonimo marchio di calzature. È stato stroncato da un malore improvviso attorno alle 19 di ieri sera nella sua casa di contra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: addio - cesare
Il Riminese dice addio allo storico colonnello d’artiglieria. "E' stato il pilastro della caserma Giulio Cesare"
Cesare Pavese, a 75 anni dalla morte. Il gigante della letteratura e quel bigliettino d’addio: “Non fate troppi pettegolezzi…”
Addio a monsignor Cesare Nosiglia, arcivescovo emerito di Torino: il funerale nel Duomo
Il mondo della moda dice addio a Cesare Paciotti: malore in casa a soli 67 anni - X Vai su X
Addio a Cesare Paciotti, lo stilista che ha portato l'artigianato italiano nel mondo - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Aveva 67 anni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Come scrive tg24.sky.it
Addio Cesare Paciotti, le cause della morte improvvisa dello stilista - Insieme alla sorella Paola ha scritto una pagina fondamentale nella storia delle calzature Made in Italy. Scrive libero.it