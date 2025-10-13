Civitanova Marche piange Cesare Paciotti, stilista e imprenditore simbolo del made in Italy, scomparso ieri all’età di 67 anni a causa di un malore. Figura amatissima nel mondo della moda, Paciotti aveva reso la scarpa italiana un oggetto di culto, capace di unire artigianalità, eleganza e personalità. “Lo conoscevamo tutti da sempre – ha ricordato il sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, all’ ANSA – È stato colui che ha saputo rendere la scarpa un oggetto di culto, unendo artigianalità e moda. Ha segnato in modo indelebile la storia della calzatura italiana, portando nel mondo il nome di Civitanova”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio a Cesare Paciotti, lo stilista che trasformò le scarpe italiane in icona di stile