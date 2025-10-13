Addio a Cesare Paciotti imprenditore dell’eccellenza calzaturiera Aveva 67 anni

È morto all’età di 67 anni Cesare Paciotti, imprenditore e fondatore del celebre marchio di calzature che porta il suo nome. Paciotti è deceduto nella sua abitazione di Civitanova Alta, colto da un malore improvviso. Inutili i tentativi dei soccorsi, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Lo riferisce il Corriere Adriatico spiegando che il dramma è avvenuto attorno alle 19 di domenica. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Addio a Cesare Paciotti, imprenditore dell’eccellenza calzaturiera. Aveva 67 anni

