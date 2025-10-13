Addio a Cesare Paciotti il re della scarpa scompare a 67 anni

13 ott 2025

Un malore in casa ha stroncato lo stilista marchigiano. Fondatore dell’omonimo marchio di lusso, Paciotti aveva trasformato la bottega di famiglia in un simbolo di eleganza e artigianalità made in Italy. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

