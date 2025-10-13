Addio a Cesare Paciotti il re della scarpa italiana
Si è spento improvvisamente all’età di 67 anni Cesare Paciotti, fondatore dell’omonima maison di calzature e figura iconica del made in Italy. L’imprenditore è stato colto da un malore nella sua abitazione di Civitanova Marche, cuore pulsante del distretto calzaturiero marchigiano, da lui reso noto in tutto il mondo. Un’eredità di stile racchiusa in un simbolo: il pugnale dorato, segno di seduzione e coraggio, inciso su ogni creazione come una firma d’autore eterna. Una scarpa di famiglia. Nato nel 1958 a Civitanova Marche, nel cuore del distretto calzaturiero italiano, Cesare Paciotti era figlio d’arte: il padre Giuseppe aveva fondato nel 1948 una piccola azienda specializzata in calzature maschili fatte a mano. 🔗 Leggi su Amica.it
