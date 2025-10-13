Il mondo della moda perde una delle sue firme più iconiche: Cesare Paciotti è scomparso ieri sera, a 67 anni, nella sua casa nelle campagne di Civitanova Marche. Un malore improvviso, intorno alle 19.30, ha strappato alla vita lo stilista che più di ogni altro aveva trasformato la calzatura in un simbolo di potere, sensualità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Addio a Cesare Paciotti, il maestro delle calzature aveva 67 anni