Addio a Cesare Paciotti il maestro delle calzature aveva 67 anni
Il mondo della moda perde una delle sue firme più iconiche: Cesare Paciotti è scomparso ieri sera, a 67 anni, nella sua casa nelle campagne di Civitanova Marche. Un malore improvviso, intorno alle 19.30, ha strappato alla vita lo stilista che più di ogni altro aveva trasformato la calzatura in un simbolo di potere, sensualità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Addio a Cesare Paciotti, il «re della scarpa» scompare a 67 anni - Fondatore dell'omonimo marchio di lusso, Paciotti aveva trasformato la bottega di famiglia in un simbolo di eleganza e artigianalità made in Ita
Addio Cesare Paciotti, le cause della morte improvvisa dello stilista - Insieme alla sorella Paola ha scritto una pagina fondamentale nella storia delle calzature Made in Italy.