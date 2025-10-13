Adani | Pio Esposito è il ragazzo delle cose giuste dobbiamo sfruttarlo subito Ecco la mia domanda all’Italia

Inter News 24 Le parole di Lele Adani, ex calciatore, sull’impatto di Pio Esposito dell’Inter con la maglia dell’Italia. Tutti i dettagli in merito. Lele Adani  ha parlato a Viva El Futbol del momento di  Pio Esposito  dopo il primo gol con l’ Italia. IL MOMENTO DELL’ITALIA – L’Italia di Gattuso sta bene insieme, il CT ha attecchito subito, ha generato uno spirito nuovo. I ragazzi stanno bene insieme, è una squadra determinata e dentro sanno che non si può fallire, non è contemplato un altro fallimento. L’ho percepito di persona, ero a Debrecen per Israele-Italia, dopo il 4-4 è arrivato subito il 5-4, l’Italia non può vedere altro che la vittoria per giocarsi tutto poi allo spareggio. 🔗 Leggi su Internews24.com

