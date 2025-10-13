Adamant che peccato | lotta alla pari contro Juve Caserta ma cede all' overtime

Quasi. L’Adamant va ad un passo dall’impresa contro la corazzata Juve Caserta, ma deve arrendersi ai campani dopo un tempo supplementare (89-97, dopo l’83-83 dei regolamentari). Alla Bondi Arena, domenica, si è consumata una partita maschia tra due squadre che non si sono risparmiate, e che dopo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Adamant, che peccato. Il tiro sulla sirena va fuori

Adamant, che peccato. Il tiro sulla sirena va fuori - Ebeling ne, Santiago 11, Tio 8, Casagrande 5, Solaroli 3, Motta ne, Renzi 4, Marchini ne. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

