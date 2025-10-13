adamant ferrara 89 juvecaserta 97 ADAMANT: Dioli ne, Bellini 3, Sackey 13, Renzi 19, Pellicano, Brancaleoni ne, Santiago 19, Tio 2, Solaroli 2, Marchini 16, Casagrande 12, Caiazza 3. All. Benedetto. JUVE CASERTA: Vecerina 6, Hadzic 6, Laganà 26, D’Argenzio 18, Brambilla 9, Radunic 15, Ly-Lee 6, Pisapia ne, Lo Biondo 6, Nobile 5. All. Lardo. Parziali: 13-27; 45-39; 61-57; 83-83. Alla Bondi Arena la sfida tra Adamant e Juve Caserta comincia con 32 minuti di ritardo per un problema ai tabelloni del palasport, e starà quindi al giudice sportivo decidere in merito all’omologazione o meno della gara: da regolamento, infatti, le attrezzature di riserva devono essere a disposizione entro 30 minuti, ed in questo caso si è andati oltre di un paio di giri di lancetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Adamant, brava lo stesso. Caserta vince all’overtime