ad arezzo al via il festival dedicato al marketing sportivo

Arezzo, 13 ottobre 2025 – Un evento interamente dedicato al marketing sportivo e all’impatto che questo ramo della comunicazione sportiva sta avendo: è questo l’obiettivo del “Football & Sport Marketing Festival e gli Sport Marketing Awards”, iniziativa ideata dal giornalista e project manager Donato Alfani nell’ambito della 14? edizione del Festival del Calcio Italiano - REVER. Nel corso delle giornate di Martedì 14 e Mercoledì 15 ottobre il teatro “Pietro Aretino” di Arezzo sarà la cornice nella quale sfileranno le principali attività di promozione e diffusione del calcio e dello sport in generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

