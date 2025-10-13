Acqua pubblica il Gruppo Territoriale di Montesarchio-Valle Caudina scrive a Fico

Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Territoriale di Montesarchio-Valle Caudina rivolge le proprie istanze direttamente a Roberto Fico, candidato Presidente della Regione Campania. “ Nel corso della tua visita a Cusano Mutri, hai dichiarato che per quanto concerne il Programma della Coalizione in merito all’acqua pubblica: “le linee guida debbano essere il rispetto del referendum che tanti cittadini hanno portato a vittoria. Il disegno generale è che l’acqua deve essere sempre saldamente nelle mani pubbliche, a partire dalla grande adduzione che è la cosa principale”. Prendiamo atto, con soddisfazione, di questa tua decisione che avevamo sollecitato anche con l’unica proposta di programma del MoVimento 5 Stelle per il Sannio da noi presentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Acqua pubblica, il Gruppo Territoriale di Montesarchio-Valle Caudina scrive a Fico

In questa notizia si parla di: acqua - pubblica

Acqua pubblica, dibattito in consiglio

La Comune, il bilancio di un anno: "Ambiente, acqua pubblica e pace. Vasco? Sì ma non al Parco urbano"

Acqua pubblica gratuita: la mappa dei nuovi distributori e delle fontanelle

Nuovo assalto all'acqua pubblica. Forza Italia riprova a privatizzare - facebook.com Vai su Facebook

Acqua pubblica, no alla Borsa. Fronte comune tra Pd e M5S http://dlvr.it/TNKySn ? #AcquaPubblica - X Vai su X

Acqua pubblica, il gruppo territoriale Montesarchio scrive a Fico - Acqua pubblica, il gruppo territoriale Montesarchio scrive a Fico OttoPagine La Grande Adduzione Regionale e la Gestione Idrica Integrata provinciale, sono questioni di evidente discontinuità e ... Da msn.com

Acqua pubblica, il GT Montesarchio-Valle Caudina a Fico: “Bloccare gara per il socio privato di Sannio Acque Srl” - Il Gruppo Territoriale di Montesarchio – Valle Caudina del MoVimento 5 Stelle interviene ancora una volta con una presa di posizione netta sul tema dell’acqua pubblica, rivolgendosi direttamente a Rob ... Riporta ntr24.tv