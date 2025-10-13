Il mio conduttore ha smesso di pagare i canoni e le spese condominiali, anche l’utenza acqua domestica; poiché so che ha smesso di lavorare, e ho urgenza di percepire il canone mensile, è meglio attendere qualche mese e vedere come si comporta l’inquilino o agire subito avvocato? La procedura di sfratto per morosità è azionabile quando è insoluto anche soltanto un canone locatizio ovvero quando sono insolute le spese condominiali per un importo pari ad almeno due canoni di locazione; l’utenza acqua domestica è l’unica utenza per la quale la parte conduttrice e la parte locatrice sono debitrici solidali (come nel caso dei ratei condominiali), differentemente dalle utenze gas e luce che sono recuperabili (da parte del fornitore) solo nei confronti del titolare dell’utenza, e non nei confronti del locatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Acqua domestica, canone mensile e cessione senza consenso: tutto quello che c'è da sapere