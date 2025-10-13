Acireale la giunta approva il progetto per la nuova illuminazione nel quartiere Carmine
Nuova luce per il popoloso quartiere Carmine ad Acireale. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo “Lavori di realizzazione di interventi di pubblica illuminazione nel quartiere Carmine”, che prevede un importo complessivo di 25.000 euro.L’intervento si inserisce nell’azione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: acireale - giunta
ACIREALE, IL 19 DICEMBRE IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA Il Comune di Acireale è stato selezionato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 come Comune di Passaggio nel Viaggio della Fiamma Olimpica. Il passaggio della Fiamma Olimpica d Vai su Facebook
Giunta Lombardia approva progetto di legge sul clima - La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il progetto di legge sul clima per coordinare in maniera i diversi ambiti di programmazione territoriale e di settore con le politiche per la ... Segnala ansa.it
Giunta approva piano finanziario progetto 'Wannabe!' - Giovani in Umbria protagonisti del presente", previsto nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche giovanili. ansa.it scrive