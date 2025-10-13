Acireale la giunta approva il progetto per la nuova illuminazione nel quartiere Carmine

Nuova luce per il popoloso quartiere Carmine ad Acireale. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato il progetto esecutivo “Lavori di realizzazione di interventi di pubblica illuminazione nel quartiere Carmine”, che prevede un importo complessivo di 25.000 euro.L’intervento si inserisce nell’azione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

