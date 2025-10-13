Acerbi e de Vrij la formula di Chivu funziona | l’alternanza dà nuova linfa ai due centrali dell’Inter! E per il futuro…
Inter News 24 Acerbi e de Vrij, la formula di Chivu funziona: l’alternanza dà nuova linfa ai due centrali dell’Inter! E per il futuro. Il punto. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la nuova strategia di Chivu sta funzionando alla perfezione. L’alternanza tra i due centrali, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, si sta rivelando un toccasana, permettendo a entrambi di rifiatare e di mantenersi al top della condizione, migliorandosi a vicenda. Finora, l’esperto difensore italiano ha disputato 5 partite, mentre il centrale olandese è sceso in campo in 3 occasioni, subentrando spesso per far riposare il compagno. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: acerbi - vrij
Inter, Acerbi e De Vrij restano. Ma non è più lo stesso muro e nessuno è più vecchio in A
Sommer, De Vrij, Acerbi e... Inter, i 6 in scadenza a giugno (che valgono 30 milioni di risparmio)
Koulierakis Inter, Acerbi e De Vrij via per fare posto al nuovo acquisto? La società milanese valuta il colpo
Acerbi, De Vrij e Darmian in scadenza: ecco i 5 nomi che l’Inter segue per la difesa - facebook.com Vai su Facebook
Acerbi, De Vrij e Darmian in scadenza: ecco i 5 nomi che l’Inter segue per la difesa - X Vai su X
Inter, futuro in bilico per Acerbi e de Vrij: l’annuncio dell’agente non lascia dubbi - L’Inter pensa al doppio addio: Francesco Acerbi e Stefan de Vrij in uscita. Scrive spaziointer.it
Inter | Rinnovi Acerbi e de Vrij, l’agente esce allo scoperto! - Intervenendo ai microfoni di Sportmediaset, l'agente Federico Pastorello ha fatto il punto sul futuro ... Segnala fantamaster.it