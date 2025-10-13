Inter News 24 Acerbi e de Vrij, la formula di Chivu funziona: l’alternanza dà nuova linfa ai due centrali dell’Inter! E per il futuro. Il punto. Come analizzato dal Corriere dello Sport, la nuova strategia di Chivu sta funzionando alla perfezione. L’alternanza tra i due centrali, Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, si sta rivelando un toccasana, permettendo a entrambi di rifiatare e di mantenersi al top della condizione, migliorandosi a vicenda. Finora, l’esperto difensore italiano ha disputato 5 partite, mentre il centrale olandese è sceso in campo in 3 occasioni, subentrando spesso per far riposare il compagno. 🔗 Leggi su Internews24.com

