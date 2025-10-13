Acea rende protagonista l’acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato presso la Casa del Cinema la retrospettiva ‘Gocce di cinema’ e il contest ‘I mille volti dell’acqua’, due iniziative nate nell’ambito della XX edizione della Festa del Cinema di Roma, al via dal 15 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

acea rende protagonista l8217acqua tra contest e retrospettive della festa del cinema di roma

© Ildifforme.it - Acea rende protagonista l’acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma

In questa notizia si parla di: acea - rende

acea rende protagonista l8217acquaAcea rende protagonista l'acqua tra contest e retrospettive della Festa del Cinema di Roma - Acea, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, ha presentato presso la Casa del Cinema la retrospettiva 'Gocce di cinema' e il contest 'I ... adnkronos.com scrive

Con Acea l’acqua è protagonista alla Festa del Cinema di Roma - ACEA sostiene la Festa del Cinema di Roma 2025 caratterizzando la sua presenza all’insegna della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema dell’acqua. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Acea Rende Protagonista L8217acqua