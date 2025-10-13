Oggi, all’International Congress Center, è stato sottoscritto un accordo che pone fine alle ostilità tra le parti coinvolte nel conflitto della Striscia di Gaza: la cerimonia ha visto la partecipazione dei principali mediatori regionali e internazionali e segna l’avvio di una fase di ricostruzione e negoziati sulla governance futura. Donald Trump è giunto nel primo pomeriggio a Sharm el-Sheikh per partecipare alla cerimonia ufficiale e ha tenuto un discorso in cui ha definito la giornata “incredibile per la regione”. Prima della firma, il leader statunitense ha incontrato in bilaterale il presidente egiziano Abdel Fattah al?Sisi, lodandone il ruolo nella mediazione con Hamas e assicurando che gli Stati Uniti sosterranno il processo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - Accordo storico a Sharm el-Sheikh: firmata la pace tra Israele e Hamas sotto la regia di Trump