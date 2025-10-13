Accordo per Gaza una giornata storica tra diplomazia e protagonismi
Il vertice di Sharm el-Sheikh ha segnato una giornata che entrerà nella storia del Medio Oriente. Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia, i quattro paesi mediatori dell’intesa, hanno ufficializzato la firma dell’ accordo di pace per Gaza davanti a circa venti leader internazionali. L’intesa arriva dopo mesi di negoziati e ha permesso la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita detenuti da Hamas. In cambio, Israele ha avviato il rilascio di oltre 2.000 detenuti palestinesi, molti dei quali con condanne significative. A Tel Aviv, centinaia di persone hanno seguito in diretta lo scambio, tra attesa, commozione e tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Meloni: 'Giornata storica. Con l'accordo è più vicino il riconoscimento della Palestina' - "Chiaramente se viene attuato il piano certo che è più vicino" il riconoscimento della Palestina da parte dell'Italia. Come scrive ansa.it
Summit su Gaza in Egitto, la soddisfazione di Meloni: "Giornata storica, fiera che l'Italia ci sia" - Il premier, unico leader donna presente ai lavori internazionali, a margine ha commentato: "L'Italia è pronta a fare la sua parte, è una grande occasione" ... Si legge su ilgiornale.it
