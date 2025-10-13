accordo per gaza una giornata storica tra diplomazia e protagonismi

Il vertice di Sharm el-Sheikh ha segnato una giornata che entrerà nella storia del Medio Oriente. Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia, i quattro paesi mediatori dell’intesa, hanno ufficializzato la firma dell’ accordo di pace per Gaza davanti a circa venti leader internazionali. L’intesa arriva dopo mesi di negoziati e ha permesso la liberazione degli ultimi 20 ostaggi israeliani ancora in vita detenuti da Hamas. In cambio, Israele ha avviato il rilascio di oltre 2.000 detenuti palestinesi, molti dei quali con condanne significative. A Tel Aviv, centinaia di persone hanno seguito in diretta lo scambio, tra attesa, commozione e tensione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

