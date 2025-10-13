Accordo pace Gaza Trump | Svolta epocale un nuovo inizio per un meraviglioso Medio Oriente

Iltempo.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Egitto, 13 ottobre 2025 "La svolta epocale che siamo qui a celebrare stasera è più della fine della guerra a Gaza: con l'aiuto di Dio, sarà un nuovo inizio per un intero, meraviglioso Medio Oriente. possiamo costruire una regione forte, stabile, prospera e unita nel rifiutare una volta per tutte la via del terrore." Così Trump in Egitto. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

