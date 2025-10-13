Accoltellato in un bar di Treviglio durante una lite | gravissimo un uomo di 44 anni

Bergamo – Nella serata di oggi, attorno alle 20.30, un uomo di 44 anni è stato accoltellato in un bar di Treviglio, in provincia di Bergamo. Il fatto è avvenuto in via XX Settembre, all’interno di un locale pubblico gestito da gestori cinesi, dove una lite ha degenerato in violenza. L’aggressore, le cui generalità sono ancora sconosciute, si è dato immediatamente alla fuga dopo aver colpito il quarantaquattrenne con un’arma da taglio. Sul luogo dell’aggressione sono prontamente intervenuti i mezzi del 118, che hanno prestato i primi soccorsi al ferito. Le condizioni dell’uomo sono risultate molto gravi: il paziente è stato quindi trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Treviglio, dove i medici stanno provvedendo alle cure del caso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato in un bar di Treviglio durante una lite: gravissimo un uomo di 44 anni

In questa notizia si parla di: accoltellato - treviglio

Uomo accoltellato in un bar, è grave. I carabinieri ascoltano i testimoni - X Vai su X

Accoltellato in un bar di Treviglio durante una lite: gravissimo un uomo di 44 anni - Lite degenerata in violenza in un locale gestito da cinesi. Secondo ilgiorno.it

Treviglio: un uomo accoltellato in un bar, è grave. L'aggressore è scappato. Carabinieri sul posto - L'aggressore ha accoltellato l'uomo dandosi poi alla fuga. Lo riporta bergamo.corriere.it

Accoltellato dopo una lite al bar: grave. Caccia all’aggressore - Carabinieri e Norm in azione lunedì sera a Treviglio, dove un uomo di 44 anni è stato accoltellato davanti a un bar gestito da cinesi all’angolo tra via Crippa e via XX Settembre. Scrive bergamonews.it