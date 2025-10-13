Accoltellato dopo una lite al bar | grave Caccia all’aggressore

Carabinieri e Nucleo Scientifico in azione lunedì sera a Treviglio, dove un uomo di 44 anni è stato accoltellato davanti a un bar gestito da cinesi all’angolo tra via Crippa e via XX Settembre. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20.20 e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. A lanciare l’allarme è stato un operatore della Croce Rossa fuori servizio, che ha trovato la vittima riversa a terra in gravi condizioni. È stato lui a prestare i primi soccorsi e a chiamare immediatamente i colleghi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, oltre ai carabinieri della Compagnia di Treviglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

