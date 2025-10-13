Accoltellata dall' ex nel Siracusano 33enne aveva sporto denuncia un mese fa

Aveva presentato una denuncia per minacce lo scorso settembre, la 33enne accoltellata nel pomeriggio a Canicattini Bagni, nel Siracusano, dal suo ex compagno. I carabinieri hanno arrestato Paolo Passarello, 34 anni, con l’accusa di tentato omicidio. I militari dell’Arma stanno ricostruendo con esattezza cosa avvenuto grazie ad alcune testimonianze e ai filmati di un impianto di videosorveglianza.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Accoltellata dall'ex nel Siracusano, 33enne aveva sporto denuncia un mese fa

In questa notizia si parla di: accoltellata - dall

Accoltellata dall'ex nella sala slot, la donna che l'ha salvata: «Tutti i maschi sono scappati. Lei mi implorava, ho fatto solo quel che andava fatto»

Foggia, donna accoltellata in strada dall’ex compagno: lo aveva denunciato per stalking

Donna di 42 anni aggredita dall?ex marito al lavoro: «Accoltellata al volto, al torace e alle braccia, e contemporaneamente presa a pugni»

Donna accoltellata dall’ex nel Siracusano, è grave http://dlvr.it/TNfLYT - X Vai su X

La donna accoltellata dal marito a Seriate sentita in Procura: «Voleva che non lavorassi, ora ho paura» Dopo le dimissioni dall'ospedale, la 39enne è stata convocata dagli inquirenti. I sospetti di lui su un altro uomo, i messaggi minatori, le pugnatale:«Ricordo - facebook.com Vai su Facebook

Accoltellata dall'ex nel Siracusano, 33enne aveva sporto denuncia un mese fa - Aveva presentato una denuncia per minacce lo scorso settembre, la 33enne accoltellata nel pomeriggio a Canicattini Bagni, nel Siracusano, dal suo ex compagno. Riporta gazzettadelsud.it

Aspetta la ex fuori dal lavoro e l’accoltella, è gravissima: arrestato l’uomo nel Siracusano - A Canicattini Bagni nel Siracusano una 33enne è stata accoltellata dall'ex fidanzato, un uomo di 34 anni di Avola ... Scrive fanpage.it