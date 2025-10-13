Accoltella la ex nel siracusano La donna lotta tra la vita e la morte
AGI - Ha accoltellato l'ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano: lei è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, un 34enne di Avola, che si sarebbe recato nel Comune montano per aggredire la donna. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto un'inchiesta per tentato omicidio la donna sarebbe stata accoltellata mentre stava tentando di salire in auto e tornare a casa. Ci sarebbe una testimone, una collega di lavoro della vittima che ha dato l'allarme. 🔗 Leggi su Agi.it
