accoltella la ex nel siracusano la donna lotta tra la vita e la morte

AGI - Ha accoltellato l'ex compagna di 33 anni poco dopo che la vittima era uscita dal suo luogo di lavoro, una casa di cura a Canicattini Bagni, nel Siracusano: lei è in fin di vita. I carabinieri hanno identificato il presunto aggressore, un 34enne di Avola, che si sarebbe recato nel Comune montano per aggredire la donna. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei militari e dei magistrati della Procura di Siracusa, che hanno aperto un'inchiesta per tentato omicidio la donna sarebbe stata accoltellata mentre stava tentando di salire in auto e tornare a casa. Ci sarebbe una testimone, una collega di lavoro della vittima che ha dato l'allarme. 🔗 Leggi su Agi.it

