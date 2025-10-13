Accardi | Anti Napoli? Non mi aspettavo un Milan così performante

Pianetamilan.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il noto procuratore sportivo, Beppe Accardi, è stato intervistato dai microfoni di TMW durante la rubrica "A tu per tu": le parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

accardi anti napoli non mi aspettavo un milan cos236 performante

© Pianetamilan.it - Accardi: “Anti Napoli? Non mi aspettavo un Milan così performante”

In questa notizia si parla di: accardi - anti

accardi anti napoli aspettavoAccardi sull'anti-Napoli: "Milan, Inter e Roma sono sullo stesso piano" - Beppe Accardi, noto procuratore, è stato intervistato da TMW nel corso della rubrica "A tu per tu". milannews.it scrive

accardi anti napoli aspettavoAccardi sull'anti-Napoli: "Roma sullo stesso piano di Inter e Milan" - L'agente Beppe Accardi, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha parlato di vari temi di attualità dalla Nazionale di Gattuso, al campionato che vede diverse squadre in pochi ... Secondo tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Accardi Anti Napoli Aspettavo