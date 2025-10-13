Accademia Filarmonica | si inaugura la stagione con Suoni di Spagna

Messinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre alle ore 18 al Palacultura ci sarà il concerto inaugurale della stagione concertistica 20252026 dell'Accademia Filarmonica. In calendario Suoni di Spagna, affidato all'energia dell' Ayso Orchestra diretta dal M° Teresa Satalino e al talento del giovane chitarrista Francesco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accademia - filarmonica

Accademia Filarmonica: al via la nuova stagione concertistica al Palacultura

Giardini la Mortella, al via nel weekend la rassegna musicale “Dialoghi d'autunno” in collaborazione l’Accademia Filarmonica Romana

Concerti, danza, musical, la stagione della Filarmonica Romana - Concerti, danza, musical, clownerie e residenze artistiche: guarda a un pubblico di tutte le età la nuova stagione dell'Accademia Filarmonica Romana, al via per il cartellone da camera il 6 novembre ... Da ansa.it

accademia filarmonica inaugura stagioneCoppelia apre la stagione della danza della Filarmonica Romana - L'Accademia Filarmonica Romana apre la nuova stagione della danza dal 10 al 12 ottobre al Teatro Olimpico con la Compagnia Junior del Balletto di Roma nella rivisitazione di uno dei balletti più celeb ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Accademia Filarmonica Inaugura Stagione