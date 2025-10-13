Accademia Filarmonica | si inaugura la stagione con Suoni di Spagna
Sabato 18 ottobre alle ore 18 al Palacultura ci sarà il concerto inaugurale della stagione concertistica 20252026 dell'Accademia Filarmonica. In calendario Suoni di Spagna, affidato all'energia dell' Ayso Orchestra diretta dal M° Teresa Satalino e al talento del giovane chitarrista Francesco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
