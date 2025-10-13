Accadde oggi | 13 ottobre la nascita della Coca Cola
Nacque dall’idea di un farmacista come analgesico per il mal di testa Oggi è il compleanno della Coca Cola, bevanda amatissima da grandi e bambini, inventata dal farmacista americano Stith Pemberton qualche mese prima, come medicinale contro il mal di . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
