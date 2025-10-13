Abusi sui ragazzi | Processate don Marelli
La Procura di Monza chiede il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori di don Samuele Marelli. Il sacerdote di 38 anni, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile seregnese che comprende 6 parrocchie, per 7 anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi, dovrà presentarsi a febbraio all’udienza preliminare al Tribunale di Monza. Ad accusarlo 4 ragazzi che tra il 2020 e il 2023 frequentavano l’oratorio di Seregno quando erano ancora minorenni e sostengono di avere subìto palpeggiamenti e atti sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: abusi - ragazzi
“Ti ficco il taglierino nella pancia se non lavori”, docente destituito dal servizio per gravi abusi di autorità: “Era solo uno scherzo, i ragazzi hanno esagerato”. Cosa hanno detto i giudici
Vacanze a Malta, 19enne denuncia abusi: ‘C’è un video’, indagati cinque ragazzi pugliesi
Gli abusi subiti da chi avrebbe dovuto proteggerla. Quando finalmente ha trovato la forza di chiedere aiuto, ha composto un numero, dall’altra parte della linea c’eravamo noi. Ogni giorno, ragazze e ragazzi come lei trovano in Telefono Azzurro un rifugio sicur - facebook.com Vai su Facebook
Abusi, paure e speranze. Le storie dei ragazzi dentro - X Vai su X
Abusi sui ragazzi: "Processate don Marelli" - La Procura di Monza chiede il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori di don... Scrive ilgiorno.it
Accusato di abusi sessuali su 7 adolescenti di San Paolo: don Ciro Panigara va a processo - Il religioso era stato seguito da uno psicologo dopo i primi fatti ... Si legge su msn.com