Abusi sui ragazzi | Processate don Marelli

La Procura di Monza chiede il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minori di don Samuele Marelli. Il sacerdote di 38 anni, già vicario della comunità pastorale San Giovanni Paolo II di Seregno e responsabile della pastorale giovanile seregnese che comprende 6 parrocchie, per 7 anni responsabile della Fondazione diocesana per gli oratori milanesi, dovrà presentarsi a febbraio all’udienza preliminare al Tribunale di Monza. Ad accusarlo 4 ragazzi che tra il 2020 e il 2023 frequentavano l’oratorio di Seregno quando erano ancora minorenni e sostengono di avere subìto palpeggiamenti e atti sessuali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

