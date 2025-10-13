Ieri, domenica 12 ottobre, Enrico Montesano si è raccontato a “Domenica In” su Rai1 con Mara Venier, rivelando aspetti inediti del suo privato. “Purtroppo abbiamo avuto una grande disgrazia, abbiamo perso mamma che aveva 33 anni per un tumore al seno. – ha spiegato – Io e mio fratello siamo rimasti orfani, io avevo quasi 8 anni e mio fratello 5. Nessuna delle zie poteva tenere due ragazzini, l’unica che ha aperto le braccia è stata nonna Bianca che ci ha preso a casa”. E ancora: “Poi dopo circa 3 anni nonna non ce la faceva più e quindi siamo andati in collegio, sono stato lì fino ai 18 anni: è una cosa tosta, una parentesi inevitabile, certo non è una cosa tanto allegra”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo avuto una grande disgrazia, abbiamo perso mamma a 33 anni per un tumore al seno. Io e mio fratello siamo rimasti orfani”: lo rivela Enrico Montesano