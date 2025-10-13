A23 lavori alle barriere e deviazioni sulla viabilità ordinaria

Lavori notturni in vista sulla A23 Udine-Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine.

In #A1, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Arezzo, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire a Valdarno al km 335+800.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE RICHIESTE DI UTILIZZO DELL'AREA GRILL ? Si comunica che, a causa dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, della sistemazione dei servizi igienici esterni e dei percorsi esterni al Bar Comunale

Chiusura notturna in A23: ecco quando e i percorsi alternativi - Per due notti consecutive il tratto dell'A23 tra Carnia e Gemona Osoppo sarà chiuso al traffico in direzione Udine per lavori di manutenzione.