A23 lavori alle barriere e deviazioni sulla viabilità ordinaria

Udinetoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori notturni in vista sulla A23 Udine-Tarvisio. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì 15 alle 6 di giovedì 16 ottobre sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Gemona Osoppo, in direzione Udine. Durante le ore di chiusura, gli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lavori - barriere

Lavori al cimitero, stop alle barriere architettoniche

Lavori urgenti alle barriere di sicurezza, doppia chiusura per il tratto autostradale

Lavori sulla E45, dal 18 agosto cantieri a Balanzano per la posa delle nuove barriere

Chiusura notturna in A23: ecco quando e i percorsi alternativi - Per due notti consecutive il tratto dell’A23 tra Carnia e Gemona Osoppo sarà chiuso al traffico in direzione Udine per lavori di manutenzione. Come scrive udinetoday.it

Cerca Video su questo argomento: A23 Lavori Barriere Deviazioni