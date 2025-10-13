A Vigasio torna la Fiera della Polenta

La 27esima edizione della “Fiera della Polenta”, in programma a Vigasio da giovedì 16 ottobre a domenica 9 novembre 2025, si conferma ancora una volta come una delle manifestazioni del settore più complete, pronta ad accogliere visitatori da tutta Italia ma anche dall’estero. Cinque sono le. 🔗 Leggi su Veronasera.it

