A Vigasio torna la Fiera della Polenta
La 27esima edizione della “Fiera della Polenta”, in programma a Vigasio da giovedì 16 ottobre a domenica 9 novembre 2025, si conferma ancora una volta come una delle manifestazioni del settore più complete, pronta ad accogliere visitatori da tutta Italia ma anche dall’estero. Cinque sono le. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: vigasio - torna
Un antico buratto torna a nuova vita: sarà esposto alla Fiera della Polenta di Vigasio – https://is.gd/isZzwT – - X Vai su X
Non mancate manca pochissimo?La nuovaCREATIVE VIGASIOtorna in campo?Venerdì 10 Ottobre 2025 alle ore 18:30?a Dossobuono(Verona)Amichevole pre-campionatocontro la forte squadra di casa d - facebook.com Vai su Facebook
La polenta è servita: tutto pronto per la Fiera di Vigasio - Giovedì 16 ottobre al via la 27esima Fiera della Polenta a Vigasio, uno degli eventi gastronomici top della provincia di Verona ... Da veronaoggi.it
Un antico “buratto” dell’800 in esposizione alla Fiera della polenta: ecco a cosa serviva - Un "buratto" risalente al 1864, restaurato e funzionante, in esposizione alla ormai prossima Fiera della polenta di Vigasio. Riporta veronaoggi.it