A un anno e mezzo a Pontedecimo l' appello dei garanti dei detenuti Stop ai bambini in carcere

I garanti dei diritti delle persone private della libertà personale di Genova e della Liguria, Marco Cafiero e Doriano Saracino, intervengono sul caso della bambina di 18 mesi reclusa con la madre nel carcere di Pontedecimo. La donna è una delle persone coinvolte nella retata antidroga eseguita. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Dopo un anno e mezzo di annunci, la verità è che tutto sta peggiorando." Con queste parole il consigliere regionale Umberto Ticca commenta il Rapporto Gimbe 2025, che colloca la Sardegna all'ultimo posto in Italia per rinuncia alle cure: un cittadino su cinq

