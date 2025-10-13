A Triggiano gli organisti Giuseppe Fanelli e Simone Perrini con ’attrice Arianna Gambaccini
Domenica 19 ottobre, alle 20, nella Chiesa Madre “Santa Maria Veterana” a Triggiano, prosegue con un altro speciale appuntamento la XVI edizione della Rassegna Organistica Internazionale di Santa Maria del Passo, diretta da Margherita Sciddurlo. «L’organo narrante» è il titolo che designa una. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: triggiano - organisti
