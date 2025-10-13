A Treviso padre denuncia il figlio membro di una baby gang | M' ha rotto delle ossa e tentato di accoltellarmi

Dopo botte e un tentativo di accoltellamento, un papà di Treviso ha preso una decisione estrema: fare una denuncia ai danni di suo figlio per salvarlo da una baby gang. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Treviso padre denuncia il figlio membro di una baby gang: "M'ha rotto delle ossa e tentato di accoltellarmi"

