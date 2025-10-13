A Torremaggiore una giornata dedicata a Totò con la nipote Elena Anticoli De Curtis

Foggiatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 ottobre la città di Torremaggiore renderà omaggio a una delle figure più amate e indimenticabili del panorama artistico italiano: Antonio De Curtis, in arte Totò. L’evento, promosso dall’associazione ‘Armonie Daune APS’ di San Severo, è realizzato in collaborazione con l’Amministrazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: torremaggiore - giornata

Zanetti, Cordoba e Berti all’Inter Club di Torremaggiore per una giornata di sport e inclusione sociale

TOTO' Torremaggiore celebra Totò con Elena Anticoli De Curtis - Il 25 ottobre Torremaggiore renderà omaggio a Totò con una giornata interamente dedicata alla sua figura umana e artistica ... Da statoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Torremaggiore Giornata Dedicata Tot242