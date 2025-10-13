A Torre del Greco la notte è sacra e unisce in un afflato unico di orgoglio, devozione, gioia, preghiera e musica. Finale straordinario per la quinta edizione dell’evento che ogni anno trasforma il cuore di Torre del Greco in un grande percorso di spiritualità, arte e musica, ispirato alla figura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it