A Terracina la Festa del Cioccolato
Dopo il successo della prima edizione, torna a Terracina un appuntamento che renderà felici tutti i golosi: il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali.Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 piazza Giuseppe Mazzini diventerà un luogo di delizie: dalle 10 del mattino fino a tarda notte si. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: terracina - festa
A Terracina torna la Festa del Cioccolato ? - facebook.com Vai su Facebook
Festa del cioccolato a Terracina - Il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali fa tappa per la sua prima grande edizione a Terracina: da venerdì 4 a domenica 6 aprile, piazza Garibaldi si trasformerà in un paradiso per tutti gli ... Come scrive romatoday.it
Cosenza celebra la dolcezza: torna la XXII Festa del Cioccolato - Dal 24 al 26 ottobre, il cuore di Cosenza, Corso Mazzini, ospiterà la ventiduesima edizione della Festa del Cioccolato, un evento ormai storico e tra i più attesi a livello regionale, reso possibile g ... Riporta cn24tv.it