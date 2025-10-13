A Spinaceto arrivano le telecamere contro zozzoni e delinquenti Ecco le strade coinvolte
Inizia l'installazione delle telecamere di videosorveglianza nel quartiere di Spinaceto. L'annuncio è arrivato lo scorso fine settimana da parte del IX municipio, che ha deciso di affrontare la questione sicurezza in uno dei luoghi più popolari e popolosi del territorio. Allarme sicurezza a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: spinaceto - arrivano
Paura a Spinaceto, uomo si barrica in casa e minaccia il suicidio: sul posto polizia e vigili del fuoco (FOTO-VIDEO) - facebook.com Vai su Facebook
Telecamere, vigilantes, minorenni “marchiati”: piano di Comune e Prefettura contro la movida violenta a Cagliari - Impianti di videosorveglianza con telecamere efficienti puntate sulle via d’accesso (non sulla pubblica via) con l’obbligo di mantenere le registrazioni per tutto il tempo concesso dal garante della ... Lo riporta unionesarda.it