A Sharm il bilaterale Meloni-al Sisi | insieme per la pace in Medioriente Ora al lavoro per la soluzione dei due Stati

Bilaterale tra il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e la premier Giorgia Meloni a margine del vertice di Sharm el-Sheikh per la pace, alla presenza del ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e del capo dei servizi segreti egiziani Hassan Rashad. Durante l’incontro, fa sapere il portavoce del presidente egiziano, al-Sisi ha elogiato lo sviluppo delle relazioni privilegiate tra Egitto e Italia. E ha sottolineato l’importanza di continuare a rafforzare i rapporti bilaterali in vari settori, lo politico, commerciale ed economico. Sul tavolo anche la cooperazione congiunta nei settori dell’energia, dell’agricoltura, dell’edilizia, del turismo e in altri ambiti di reciproco interesse. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
