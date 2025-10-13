A Sharm il bilaterale Meloni-al Sisi | Insieme per la pace in Medio Oriente

Ildifforme.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto oggi, lunedì 13 ottobre, la premier Giorgia Meloni a margine del vertice di Sharm el-Sheikh per la pace, alla presenza del ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty e del capo dei servizi segreti egiziani Hassan Rashad.   Durante l’incontro, fa sapere Palazzo Chigi, Meloni e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Sharm il bilaterale Meloni-al Sisi | Insieme per la pace in Medio Oriente

