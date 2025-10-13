A San Giovanni Rotondo la ' Festa dei lettori' è dedicata a Jane Austen
Al via giovedì 9 ottobre la 21esima edizione della ‘Festa dei Lettori’ organizzata dai Presidi del Libro di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con ProvoCult Club e patrocinata dal Comune di San Giovanni Rotondo.Tema di questa edizione è una ricorrenza speciale e cara agli amanti dei libri. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: giovanni - rotondo
Padre Pio, beato transito: a San Giovanni Rotondo è stata la notte della commemorazione Il frate delle stimmate morto il 23 settembre 1967
San Giovanni Rotondo: incendio nella notte, minacciate anche abitazioni Zona Costa
San Giovanni Rotondo: incendio nella notte, minacciate anche abitazioni Zona Costa
Libreribrà - Libreria per bambini e ragazzi | San Giovanni Rotondo Vai su Facebook
Duecento alberi per un "Respiro" - E' nato da un'idea degli studenti e delle studentesse di alcuni istituti superiori di San Giovanni ... Riporta rainews.it
PACE San Giovanni Rotondo si prepara alla 2ª edizione de “Il Poliedro della Pace” - Evento dedicato alla riflessione sui temi della pace, della giustizia, dei diritti umani e della sicurezza, con uno sguardo su fede ... Si legge su statoquotidiano.it