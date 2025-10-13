A Roma apre Stecca un’osteria con musica che promette molto bene

Gamberorosso.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due grandi della ristorazione, romana e abruzzese, aprono un'osteria a Garbatella con una proposta né romana, né abruzzese: Stecca. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

a roma apre stecca un8217osteria con musica che promette molto bene

© Gamberorosso.it - A Roma apre Stecca, un’osteria (con musica) che promette molto bene

In questa notizia si parla di: roma - apre

Cantine Terre d’Oltrepò, Roma nega i fondi di sostegno ai viticoltori: la vendemmia si apre tra mille incognite

Emanuela Ruggeri trovata morta a Roma, la scoperta sul suo corpo apre nuovi scenari

A Roma la moda diventa arte: apre "Dal cuore alle mani: Dolce&Gabbana”

Roma, Sancho non apre: Massara si cautela con Tyrique George del Chelsea - Non è servito nemmeno prendere l’aereo, andare a Londra, parlare de visu con Sancho e il suo agente. Secondo ilmessaggero.it

Roma, è fatta per Bailey. Sancho non apre, ma i giallorossi non mollano - L’esterno giamaicano dell’Aston Villa arriva nella Capitale con la formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Apre Stecca Un8217osteria