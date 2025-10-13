A quasi 100 anni cade in via Ambrosoli a Como | grande paura ma sta bene
Grande spavento questa mattina a Como per un uomo di 99 anni, caduto in via Solone Ambrosoli davanti alla banca, poco dopo le 9.Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Cernobbio, attivati dalla centrale operativa di Areu – Soreu dei Laghi. Fortunatamente, le conseguenze. 🔗 Leggi su Quicomo.it
