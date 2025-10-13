A Pesaro al tie break i primi due punti di stagione del Bisonte Firenze
Megabox Ondulati Del Salvio Vallefoglia – Il Bisonte Firenze 2-3 (11-25, 25-20, 20-25, 26-24, 11-15) MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 11, Feduzzi, Carletti 1, Giovannini 6, De Bortoli (L1), Candi 9, Bartolucci 1, Butigan 7, Mitkova ne, Arcangeli (L2) ne, Ungureanu 14, Stoyanova 1, Omoruyi 22, Lázaro 1. All. Pistola. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 5, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino ne, Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani 13, Knollema 23, Maleševi? 6, Bukili? 30, Tanase, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Puecher – Giglio. NOTE: Durata set: 22’, 28’, 31’, 33’, 20’; muri punto: Vallefoglia 7, Il Bisonte 8; ace: Vallefoglia 4, Il Bisonte 5. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Tie break vincente per Chieri a Pesaro - Quinto tie break stagionale vincente in campionato per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che si impone in rimonta per 2- Riporta tuttosport.com
La Megabox fa tremare Milano ma si deve arrendere al tie-break: finisce (tra gli applausi) l'avventura playoff VIDEO - Megabox Vallefoglia: Bici 16, Feduzzi, Giovannini 2 , De Bortoli (L), Candi 7, Perovic , Kobzar, Weitzel 14, Lee 24, Carletti 9, Lazda. Lo riporta corriereadriatico.it