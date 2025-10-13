A ottobre previste 4mila assunzioni tra novarese e Vco

Novaratoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono 6.080 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di ottobre 2025, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello regionale.Tratti comuni alle quattro realtà del territorio sono l’alta percentuale, superiore al. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ottobre - previste

Qualità dell'aria, al via dal 1° ottobre le limitazioni al traffico previste dal Piano regionale

San Siro, Scaroni chiarisce: «Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, prime partite previste per…»

ottobre previste 4mila assunzioniA ottobre previste 4mila assunzioni tra novarese e Vco - 080 i contratti programmati dalle imprese delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli per il mese di ottobre 2025, pari al 20% delle entrate complessive previste a livello ... Segnala novaratoday.it

ottobre previste 4mila assunzioniLavoro: 520mila assunzioni previste dalle imprese a ottobre e oltre 1,3 milioni entro dicembre - Le imprese programmano circa 520 mila nuove assunzioni per ottobre e oltre 1,3 milioni per il trimestre ottobre- Secondo giornaledellepmi.it

Cerca Video su questo argomento: Ottobre Previste 4mila Assunzioni